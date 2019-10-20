الملك يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي

عمان – التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير، حيث جرى استعراض نشاطات الهلال الأحمر الكويتي في الأردن، خصوصا الجهود التي يبذلها في خدمة اللاجئين.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، والحرص على تعزيزها في شتى الميادين، معربا جلالته عن تقديره لدور دولة الكويت بقيادة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في دعم الأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.

كما أكد جلالة الملك أهمية الدور الإنساني الرائد لدولة الكويت في تقديم الخدمات الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتطرق اللقاء إلى أعباء أزمة اللجوء السوري، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، لمواصلة تقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية لهم.

بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير، خلال اللقاء، عن تقديره لدور الأردن المهم، بقيادة جلالة الملك، في استضافة اللاجئين، وتوفير كل أشكال الرعاية والخدمات لهم.

وحضر اللقاء مستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، والرئيس العام للهلال الأحمر الأردني، والسفير الكويتي في عمان.-(بترا)