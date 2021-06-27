الملك يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي

بغداد- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في بغداد اليوم الأحد، برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على هامش أعمال القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة.

وجرى التأكيد على متانة العلاقات التاريخية بين الأردن والعراق، والحرص على توطيدها.

وجدد جلالته التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق الشقيق في جهوده المستهدفة الحفاظ على وحدته واستقراره، وبما يخدم تطلعات شعبه العزيز في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك.