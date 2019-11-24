الملك يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي

عمان– التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر بسمان اليوم الأحد، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الفريق أول مارك ميلي، في اجتماع تناول علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، خصوصا في مجالات التعاون العسكري.

وأعرب جلالة الملك، خلال اللقاء، عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات التنموية والدفاعية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والوفد المرافق لرئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي. -(بترا)