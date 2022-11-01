الملك يلتقي قائد العمليات الخاصة الأمريكية وكبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في العقبة اليوم الثلاثاء، قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية الفريق أول بريان فينتون، وكبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون.

وجرى، خلال اللقاءين المنفصلين اللذين عقدا على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض سوفكس 2022 بحضور سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية.

وتطرق اللقاءان إلى أهمية مؤتمر ومعرض سوفكس في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة في مجال العمليات الخاصة والصناعات الدفاعية.

كما تم استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.