الملك يلتقي في تامبا مسؤولين عسكريين أمريكيين

فلوريدا – التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في مدينة تامبا بولاية فلوريدا اليوم الجمعة، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، وقائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية الفريق أول ريتشارد كلارك، في مستهل زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى، خلال اللقاءين المنفصلين، بحث التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية.

كما تم استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.–(بترا)