الملك يلتقي ماكرون

عمان- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في العاصمة العراقية، اليوم السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وشدد الزعيمان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وأشاد جلالة الملك بجهود فرنسا والرئيس ماكرون في دعم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، حيث أكد الزعيمان أهمية العمل سوية ومواصلة الجهود من أجل دعم استقرار لبنان.

كما تناول اللقاء الأزمات التي تشهدها المنطقة والمساعي الهادفة إلى إيجاد حلول سياسية لها.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، ومدير المخابرات العامة، والسفير الأردني في بغداد.

بترا