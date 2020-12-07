الملك لذوي إعاقة: أنتم تمثلون عزيمة الأردني

عمان – الغد- أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بـ “الهمّة العالية” للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً فخره واعتزازه بالمبادرات الفردية والإنجازات التي يحققونها.

ولفت جلالة الملك إلى أنه سيتابع مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة القضايا التي طُرحت خلال اللقاء.

ودعا جلالة الملك الحضور إلى عرض تجاربهم أمام المجتمع لاستلهام الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها، موجهاً بتقديم جميع أشكال المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقال جلالته “المطلوب من المؤسسات أن تعمل معكم بشكل أكبر”.

وقال جلالته، خلال لقائه اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة المتميزين، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، “أنتم تمثلون عزيمة الأردني وكل واحد فيكم يمثّل قصة نجاح”.

من جهته، أعرب سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن شكره وتقديره لجلالتيهما على دعمهما الموصول لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ما ساهم بتعزيز مكانة الأردن عالمياً، مقدماً التهنئة لهما بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

ولفت سموه إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقر عام 2017 يعدّ قانوناً عصرياً ويخدم مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، ويدافع عن حقوقهم في المجالات كافة، مشيراً إلى أن هناك مجالات واسعة للتطوير والتحسين.

وثمّن الحضور عالياً الدعم الملكي والاهتمام بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ليتمكنوا من الاستمرار بالنجاحات، عارضين في إيجازات طبيعة أعمالهم ومبادراتهم.

وحصل الدكتور مهند العزة من ذوي الإعاقة البصرية – وهو عين سابق – على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي المقارن مع مرتبة الشرف، ويعمل أمينا عاما للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخبيرا دوليا معتمدا في التحليل القانوني وصياغة التشريعات وحقوق الإنسان لدى هيئات أممية.

ويعمل شامان المجالي، من ذوي الإعاقة البصرية والحاصل على ماجستير في القانون، مديراً لإدارة القضايا والشؤون القانونية والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بينما أكمل كامل السعدي دراسته في الولايات المتحدة الأميركية، برغم فقد إحدى ساقيه، وأسس مؤسسة “خط الحياة” للاستشارات وإعادة التأهيل، وتخصص في الأطراف الصناعية.