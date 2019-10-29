الملك يلتقي مع رئيس الوزراء الهندي

الرياض- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في الرياض اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في اجتماع تناول العلاقات بين الأردن والهند، والتطورات الإقليمية الراهنة. وخلال اللقاء، الذي عقد على هامش مشاركة جلالته في أعمال منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في دورته الثالثة، جرى استعراض فرص التعاون بين الأردن والهند في مختلف المجالات.

وأكد جلالة الملك ورئيس الوزراء الهندي أهمية عقد اللجنة الأردنية الهندية التجارية المشتركة اجتماعاتها بالسرعة الممكنة، للخروج بعملية ممنهجة ومؤسسية في القطاعات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتقنية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الخفيفة والمتوسطة. كما تم الاتفاق على أن يتابع المسؤولون في البلدين العمل بهدف وضع برنامج للتعاون الاقتصادي ضمن إطار زمني محدد. واستعرض جلالة الملك، خلال اللقاء، البرنامج الاقتصادي الأردني، حيث أكد رئيس الوزراء الهندي رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن، وأن يكون لها دور ومساهمة في البرنامج. كما جرى بحث الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

(بترا)