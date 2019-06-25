الملك يلتقي مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي

عمان- الغد- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، الذي يزور الأردن على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يمثل مؤسسات مالية دولية وأوروبية.

وركز اللقاء على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وآليات تعزيز التعاون المشترك، حيث أعرب جلالة الملك عن تقدير الأردن للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة في العديد من القطاعات.

وأعرب مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي عن حرص الاتحاد الأوروبي على توسيع التعاون مع الأردن وتعزيز التنمية الاقتصادية فيه ودعم خططه التنموية.

وتناول اللقاء التطورات المرتبطة بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق.