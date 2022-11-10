الملك: الأردن يتطلع للمزيد من التعاون مع المملكة المتحدة

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في لندن، اليوم الخميس، جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا.

وأكد جلالتاهما، خلال لقائهما في قصر باكنغهام، اعتزازهما بعلاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة.

وأعرب جلالة الملك عن تطلع الأردن لمزيد من التعاون مع المملكة المتحدة، والبناء على العلاقة الممتدة التي تجمع العائلتين الملكيتين في البلدين.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.

وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية. -(بترا)