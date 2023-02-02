الملك يلتقي ممثلين عن منظمات يهودية دولية وأمريكية

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في واشنطن، أمس الخميس، ممثلين عن منظمات يهودية دولية وأمريكية، أهمية دعم المنظمات للجهود الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة.

وشدد جلالته على ضرورة تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام.

وأشار جلالة الملك إلى مواصلة الأردن بذل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.