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الملك يلتقي ممثلين عن منظمات يهودية دولية وأميركية في نيويورك

منذ 3 ساعات

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نيويورك – التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في نيويورك، أمس الأحد، ممثلين عن منظمات يهودية دولية وأميركية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد جلالة الملك أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وأشار جلالة الملك إلى دور المنظمات اليهودية الدولية والأميركية في دعم الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
وتم استعراض أزمات المنطقة، ومساعي التوصل لحلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.
وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة، والسفيرة الأردنية في واشنطن.-(بترا)

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