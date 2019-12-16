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الملك يلتقي وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر البلقاوية

منذ 16 دقيقة

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عمان – الغد- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الاثنين، وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر البلقاوية، ضمن سلسلة لقاءات “مجلس بسمان”.

وفي مستهل اللقاء، رحب جلالة الملك بوجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر البلقاوية، قائلا “أرحب بإخواني أبناء عشائر البلقاوية، أنا كثير فخور أكون بين أهلي وعزوتي، وكثير من أصدقائي من أيام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة يهدف إلى التخفيف عن المواطنين، لافتا جلالته إلى ضرورة توفير فرص العمل للجيل الجديد.

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