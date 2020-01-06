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الملك يلتقي وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر عباد

منذ ساعة واحدة

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عمان – التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الاثنين، وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر عباد، ضمن سلسلة لقاءات “مجلس بسمان”.

وقال جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، “أرحب بأهلي وعزوتي عشائر عباد، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون سنة خير علينا جميعا”.

وأكد جلالة الملك أن البرنامج الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة العام الماضي مستمر، لافتا جلالته إلى أن التركيز هذا العام سيكون على توفير فرص العمل للشباب، والتخفيف من البطالة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وقال جلالة الملك: إن فريقا حكوميا سيزوركم إن شاء الله خلال أسبوع، والديوان الملكي سيقدم الإسناد للجميع.(بترا)

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