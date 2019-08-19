الملك يلتقي وزيرة الدفاع الألمانية

عمان- الغد- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور، في اجتماع ركز على سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وألمانيا، خصوصا في المجالات الدفاعية.

وأعرب جلالة الملك، خلال اللقاء، عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للمملكة في مختلف القطاعات.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية ومساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بهذا الخصوص.

وحضر اللقاء مستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والسفيرة الألمانية في عمان، وأعضاء الوفد المرافق لوزيرة الدفاع الألمانية، الذي يضم عددا من البرلمانيين الألمان.