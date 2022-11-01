الملك يلتقي وزير الدفاع الكويتي ووزير الحرس الوطني السعودي

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في العقبة اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح، ووزير الحرس الوطني السعودي سمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، في لقاءين منفصلين على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض سوفكس 2022.

وتناول اللقاءان، بحضور سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، عمق العلاقات بين الأردن ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وسبل توسيع التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتم بحث الفرص التي يوفرها مؤتمر ومعرض سوفكس للاطلاع على آخر التطورات في مجال العمليات الخاصة والصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.