الملك يلتقي وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي

عمان- الغد- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية اليوم الأحد، وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب جيسون كرو.

وركز اللقاء، الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين، على علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وآخر التطورات الإقليمية.

وأعرب جلالة الملك عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة في العديد من المجالات التنموية والدفاعية، مشيرا جلالته إلى أهمية دور الكونغرس بهذا الخصوص.

وتناول اللقاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد جلالة الملك ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمات في المنطقة عبر الحوار.

وبالنسبة للأزمة السورية، أكد جلالة الملك ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين، مشددا جلالته على أهمية الحفاظ على الاستقرار والتهدئة خاصة في جنوب سوريا.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

وعبر أعضاء الوفد عن اعتزازهم بعمق العلاقات التي تربط الولايات المتحدة مع الأردن، مشيدين بدور المملكة، بقيادة جلالة الملك، في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وحضر اللقاء مستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.