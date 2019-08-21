الملك يلتقي وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي

عمان- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي في اجتماع ركز على علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والمستجدات في المنطقة.

وأعرب جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين، عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للعديد من البرامج التنموية، لافتا جلالته إلى أهمية دور الكونغرس بهذا الخصوص.

وتناول اللقاء الجهود المبذولة لإعادة تحريك عملية السلام، حيث أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف هذه الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق إلى ما تشهده المنطقة من أزمات، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

وعبر أعضاء الوفد عن تقدير الولايات المتحدة لدور الأردن، بقيادة جلالة الملك، في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والتعامل مع الظروف الإقليمية الراهنة.

وحضر اللقاء مستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، والسفيرة الأردنية في واشنطن.-(بترا)