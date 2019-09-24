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الملك يلتقي ولي عهد مملكة النرويج ورئيسة الوزراء

منذ 29 دقيقة

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نيويورك– التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في نيويورك أمس الاثنين، ولي عهد مملكة النرويج الأمير هاكون ماجنوس.، ورئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ، على هامش اجتماع “حوار القادة: استجابة استراتيجية لمكافحة الخطاب المتطرف”.

وتناول اللقاء العلاقات الأردنية النرويجية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأعرب جلالة الملك عن تقديره للدعم الذي تقدمه النرويج للأردن في القطاعات التنموية.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية، ومساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق.

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