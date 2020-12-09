الملك يلقي خطاب العرش للدورة غير العادية لمجلس الأمة غدا

عمان- يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم غد الخميس، خطاب العرش للدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، الساعة 12.30 بعد الظهر.

كما يعقد مجلس النواب جلسته بعد جلسة الأعيان مباشرة وانتخاب المكتب الدائم للمجلس ولجنة الرد على خطبة العرش واللجان الدائمة للمجلس بعد أداء القسم الدستوري.

وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية اعتباراً من يوم الخميس الواقع في العاشر من شهر كانون الأول سنة 2020.-(هلا اخبار)