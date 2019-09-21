الملك ينعى طبيب الفقراء رضوان السعد: رحم الله صاحب الروح النبيلة

عمان- الغد- نعى جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، الطبيب الراحل رضوان السعد الملقب بـ”طبيب الفقراء”.

وكتب جلالته عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: الأردن بلد الخير والعطاء لا ينقطع منه الخيرون. كلنا فخر أن من بيننا من تفانى في قضاء حوائج الناس وسعى للخير والعمل النافع من أجل مجتمعه ووطنه، رحم الله الطبيب رضوان السعد صاحب الروح النبيلة”.