الملك يهاتف رئيس الوزراء الياباني معزيا بضحايا الإعصار

عمان – أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن تعازيه بضحايا إعصار هاغيبيس الذي ضرب اليابان أخيرا، وأودى بحياة العشرات وتسبب بإصابة آخرين.

وعبر جلالته، خلال الاتصال، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية، حيث أكد جلالة الملك الحرص على توسيع التعاون والشراكة الاستراتيجية الأردنية اليابانية، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين. -(بترا)