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الملك يهاتف ضابطاً بمفرزة تحمي موقع الحجر الصحي بـ “البشير”

منذ 58 دقيقة
جلالة الملك

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عمان – هاتف جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، الملازم أول فراس عايد أبوعليم، مساعد رئيس مفرزة شرطة مستشفى البشير.
وعبر جلالته عن تقديره للجهود التي يبذلها أبو عليم وزملاؤه في حماية موقع الحجر الصحي، ودعم الكوادر الطبية منذ بداية الأزمة، معرباً عن اعتزازه وتقديره وكل الأردنيين لما يقوم به منتسبو الأمن العام في كافة مواقعهم.
وحثّ جلالة الملك كوادر الأمن العام على الاستمرار في العمل الشرطي المتميز، بما يساهم في الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.–(بترا)

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