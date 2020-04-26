الملك يهاتف ملازما في الأمن العام كانت “الغد” نشرت موقفه الإنساني

عمان – الغد – أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع ضابط في الأمن العام، كانت الغد نشرت قصته، وقيامه بمساعدة سيدة مسنة في الأيام الأولى من فرض حظر التجول.

وقال الملازم ثاني أسامة نواف الفقهاء في منشور له على صفحتة في “فيسبوك”، إن جلالة الملك عبر خلال الاتصال عن تقديره لجهاز الأمن العام ولجميع العاملين فيه.

وعبر في تصريح لـ”الغد” عن شكره واعتزازه الكبير باتصال جلالة الملك، الذي قال إنه دائما يتابع كل صغير وكبيرة، ويحرص على التواصل، مع الأردنيين.

وجاء الاتصال مشاهدة جلالته مقطع فيديو للملازم ثاني الفقهاء من مرتبات إدارة الدوريات الخارجية، وهو يغطي سيدة مسنة بمعطفه.

وأشاد جلالته بالتعامل الإنساني الذي أبداه رجال الأمن العام في الميدان خلال أزمة كورونا، واصفاً أداءهم بـ”المشرف”.

وقال جلالة الملك “وجودكم بين المواطنين يبعث على الطمأنينة”، لافتاً إلى أن أي بادرة طيبة تترك أثراً كبيراً في نفوس الناس وتجذر العلاقة بين المواطنين ومؤسساتهم الوطنية

إلى ذلك، عبرالفقهاء عن شكره لـ”الاعلام الذي ينقل الصورة الإنسانية للأمن العام، وخصوصا في الظروف الصعبة”.

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