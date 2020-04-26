آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا

الملك يهاتف ملازما في الأمن العام كانت “الغد” نشرت موقفه الإنساني

منذ 28 دقيقة
الملك والامن
جلالة الملك

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع ضابط في الأمن العام، كانت الغد نشرت قصته، وقيامه بمساعدة سيدة مسنة في الأيام الأولى من فرض حظر التجول.

وقال الملازم ثاني أسامة نواف الفقهاء في منشور له على صفحتة في “فيسبوك”، إن جلالة الملك عبر خلال الاتصال عن تقديره لجهاز الأمن العام ولجميع العاملين فيه.

وعبر في تصريح لـ”الغد” عن شكره واعتزازه الكبير باتصال جلالة الملك، الذي قال إنه دائما يتابع كل صغير وكبيرة، ويحرص على التواصل، مع الأردنيين.

وجاء الاتصال مشاهدة جلالته مقطع فيديو للملازم ثاني الفقهاء من مرتبات إدارة الدوريات الخارجية، وهو يغطي سيدة مسنة بمعطفه.

وأشاد جلالته بالتعامل الإنساني الذي أبداه رجال الأمن العام في الميدان خلال أزمة كورونا، واصفاً أداءهم بـ”المشرف”.

وقال جلالة الملك “وجودكم بين المواطنين يبعث على الطمأنينة”، لافتاً إلى أن أي بادرة طيبة تترك أثراً كبيراً في نفوس الناس وتجذر العلاقة بين المواطنين ومؤسساتهم الوطنية

إلى ذلك، عبرالفقهاء عن شكره لـ”الاعلام الذي ينقل الصورة الإنسانية للأمن العام، وخصوصا في الظروف الصعبة”.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا 

مقالات ذات صلة

أساور خصوبة بيومترية لرصد الإصابات بكورونا في لشتنشتاين

منذ 6 دقائق
السعودية تكثف من فحوصات كوفيد -19- وكالات

السعودية تكثّف إجراء اختبارات كورونا مع تخفيف إجراءات الإغلاق

منذ 16 دقيقة
الأطفال، برفقة رجل، يسيرون في بلازا مايور في مدريد في 26 أبريل 2020 أثناء إغلاق وطني لمنع انتشار مرض COVID-19. وبعد ستة أسابيع من العمل في الداخل، تم السماح لأطفال أسبانيا بالخروج اليوم للركض أو اللعب أو الذهاب في نزهة بينما خففت الحكومة من أحد أقوى عمليات الإغلاق على الإطلاق في العالم ضد الفيروس التاجي. وكانت اسبانيا هي احدى الدول الاكثر تضررا حيث بلغ عدد القتلى اكثر من 23 الف شخص فقط من الولايات المتحدة وايطاليا رغم القيود الصارمة المفروضة منذ 14 اذار/مارس، بما في ذلك الابقاء على جميع الاطفال في منازلهم. ا ف ب

دول تخفف إجراءات الإغلاق ونحو 3 ملايين مصاب بكورونا

منذ 24 دقيقة
كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين

كندا تحذّر من استخدام كلوروكين لمعالجة كوفيد-19

منذ 43 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock