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الملك يهنئ الأردنيات في يوم المرأة العالمي

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، المرأة الأردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وكتب جلالة الملك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): “في يوم المرأة العالمي، أحيي النشميات في كل موقع يخدمن فيه الأردن، ما حققنه من إنجازات يؤكد أن واجبنا الاستمرار بدعمهن وتمكينهن، كل عام ونساء الوطن بخير”.

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