الملك يهنئ الأردنيات في يوم المرأة العالمي

عمان – الغد – هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، المرأة الأردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وكتب جلالة الملك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): “في يوم المرأة العالمي، أحيي النشميات في كل موقع يخدمن فيه الأردن، ما حققنه من إنجازات يؤكد أن واجبنا الاستمرار بدعمهن وتمكينهن، كل عام ونساء الوطن بخير”.
في يوم المرأة العالمي أحيي النشميات في كل موقع يخدمن فيه الأردن. ما حققنه من إنجازات يؤكد أن واجبنا الاستمرار بدعمهن وتمكينهن. كل عام ونساء الوطن بخير
— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) March 8, 2020