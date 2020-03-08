الملك يهنئ الأردنيات في يوم المرأة العالمي

عمان – الغد – هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، المرأة الأردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وكتب جلالة الملك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): “في يوم المرأة العالمي، أحيي النشميات في كل موقع يخدمن فيه الأردن، ما حققنه من إنجازات يؤكد أن واجبنا الاستمرار بدعمهن وتمكينهن، كل عام ونساء الوطن بخير”.