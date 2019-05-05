الملك يهنئ الأردنيين بحلول شهر رمضان المبارك – فيديو

عمان – هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، في كلمة متلفزة اليوم الأحد، الأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتاليا النص الكامل لكلمة جلالته، التي بثّت عبر صفحات الديوان الملكي الهاشمي على مواقع التواصل الاجتماعي:”بسم الله الرحمن الرحيم.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي العربي الهاشمي الأمين.

أبناء وبنات شعبي العزيز،نستقبل غداً شهر رمضان الفضيل، شهر المودة والرحمة والأعمال الصالحة.

وفي هذا الشهر العزيز على قلوب كل الـمسلمين، تتوحد مشاعر أمتنا الإسلامية في كل العالم باتجاه عمل الخير والإحسان، عملاً بقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلّكم تـفلحون”. صدق الله العظيم.

نستذكر ونحن على أبواب رمضان المبارك القيم الإسلامية التي تستحق أن نترجمها أخلاقا وعملا. وما أعظم حاجة مجتمعنا لها. وقد رأينا بالفعل العديد من الجهود والحملات الاجتماعية التي تجسّد هذه القيم، ومن بينها “أردن النخوة” التي تضمنت العديد من الجهود الوطنية الصادقة التـي تدعو للتراحم والتكافل، ورعاية اليتيم والمسن والضعيف.

وهذه الحملات التي تحث على الخير تترجم قيمنا الإسلامية العظيمة لسلوك جميل، كما ترسخ الـمواطنة الفاعلة والصالحة الحقيقية. ولكل من يشارك في مثل هذا العمل الطيب، بإذن الله، خير الأجر.

أدعوكم، أبناء وبنات شعبي الغالي، في هذا الشهر الفضيل الـمبارك، أن توجهوا طاقاتكم للخيـر والإحسان، لنـترجم هذه القيم الإسلامية العظيمة خدمة لهذا البلد الطيب وشعبه المعطاء.

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، إنك أنت السميع العليم.

وفقكم الله، وكل عام وأنتم والأردن بخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”. -(بترا)

"أدعوكم أبناء وبنات شعبي الغالي في هذا الشهر الفضيل المبارك، أن توجهوا طاقاتكم للخير والإحسان، لنترجم هذه القيم الإسلامية العظيمة خدمة لهذا البلد الطيب وشعبه المعطاء. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا إنك أنت السميع العليم"

من كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني بحلول شهر رمضان pic.twitter.com/X8WdccGKxK — RHC (@RHCJO) May 5, 2019

من كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني بحلول شهر رمضان

