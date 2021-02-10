الملك يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ

عمان- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، في برقية بعثها إلى أخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بالإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات، بنجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مدار كوكب المريخ.

وأكد جلالته أن ما حققته دولة الإمارات، يعد إنجازا علميا عربيا رفيعا، ويرسخ مكانتها كمركز لعلوم الفضاء.

وعبر جلالة الملك عن اعتزازه بهذا الإنجاز التاريخي، الذي تحقق بعقول وسواعد إماراتية، متمنيا لدولة الإمارات الشقيقة وشعبها العزيز مواصلة مسيرة التنمية والتقدم والعطاء.

-(بترا)