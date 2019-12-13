الملك يهنئ الرئيس الجزائري المنتخب

عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون، بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

وأكد جلالته، في البرقية، الحرص على الاستمرار في تعزيز وتمتين العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتوسيع التعاون في المجالات كافة، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب جلالته عن تمنياته للرئيس الجزائري المنتخب بموفور الصحة والعافية، وللشعب الجزائري الشقيق تحقيق ما يصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.(بترا)