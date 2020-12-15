الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني وذكرى الجلوس على العرش

عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة احتفالات بلاده باليوم الوطني التاسع والأربعين، والذكرى الحادية والعشرين لجلوس جلالته على العرش.

وأعرب جلالة الملك، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني بالمناسبتين، سائلاً المولى جلت قدرته أن يعيدهما على جلالة الملك حمد بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب البحريني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.بترا