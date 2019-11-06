الملك يهنئ العاهل السعودي بنجاح الجهود في التوصل لاتفاق الرياض

عمان- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بنجاح جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في التوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، كخطوة مهمة لحل سياسي شامل يحفظ وحدة اليمن واستقراره.

وتناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة، حيث جرى التأكيد على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية والإسلامية.-بترا