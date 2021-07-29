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الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش

منذ 6 دقائق
جلالة الملك عبدالله الثاني

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عمان- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى جلوس جلالته على العرش.
وأعرب جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، متمنيا لجلالة الملك محمد السادس دوام الصحة والعافية، وللشعب المغربي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.
بترا

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