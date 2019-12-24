آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الملك يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

منذ ساعة واحدة
جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين
جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني ، مساء الثلاثاء، الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، عبر تغريدة نشرها على حسابه الخاص في ” تويتر” قال فيها: “من أرض الأنبياء والوئام والمحبة والسلام، أهنئ الإخوة المسيحيين في الأردن والعالم أجمع بالأعياد المجيدة، وندعو الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على أردننا الغالي وأبنائه الأوفياء المخلصين”.

مقالات ذات صلة

البرلمان العراقي يمرر قانون الانتخابات الجديد

منذ 19 دقيقة

إخماد حريق مستودع في العقبة

منذ 55 دقيقة

“الأمانة” تواجه المنخفض الجوي المتوقع بـ4500 موظف من كوادرها

منذ ساعتين

أميركا تعتزم سحب قواتها من غرب أفريقيا

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock