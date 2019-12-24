الملك يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

عمان-الغد- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني ، مساء الثلاثاء، الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، عبر تغريدة نشرها على حسابه الخاص في ” تويتر” قال فيها: “من أرض الأنبياء والوئام والمحبة والسلام، أهنئ الإخوة المسيحيين في الأردن والعالم أجمع بالأعياد المجيدة، وندعو الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على أردننا الغالي وأبنائه الأوفياء المخلصين”.

من أرض الأنبياء والوئام والمحبة والسلام، أهنئ الإخوة المسيحيين في الأردن والعالم أجمع بالأعياد المجيدة، وندعو الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على أردننا الغالي وأبنائه الأوفياء المخلصين — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) December 24, 2019