الملك يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

عمان-الغد-هنأ جلالة الملك عبدالله، مساء الاثنين، أبناء الطائفة المسيحية بعيد الميلاد المجيد، عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: ‘‘عيد ميلاد مجيد للأهل والإخوة المسيحيين في وطننا والعالم. وعام جديد يحمل الخير والسلام لجميع أبنائي وبناتي، وإخواني وأخواتي في الأردن العزيز الغالي، ولأبناء أمتنا الحبيبة إن شاء الله. كل عام ووطننا وأهله والأمة بألف خير‘‘.

عيد ميلاد مجيد للأهل والإخوة المسيحيين في وطننا والعالم. وعام جديد يحمل الخير والسلام لجميع أبنائي وبناتي، وإخواني وأخواتي في الأردن العزيز الغالي، ولأبناء أمتنا الحبيبة إن شاء الله. كل عام ووطننا وأهله والأمة بألف خير — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) December 24, 2018