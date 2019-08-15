الملك يهنئ اندونيسيا والغابون وكوريا والكونغو وليختنشتاين

عمان– بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب جلالته، في البرقية، عن تمنياته للرئيس الإندونيسي بدوام الصحة والعافية، وللشعب الإندونيسي المزيد من التقدم والازدهار.

إلى ذلك، بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة إلى رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا، والرئيس الكوري مون جاي إن، ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، وأمير إمارة ليختنشتاين، سمو الأمير هانز آدم الثاني، بمناسبة الأعياد الوطنية لبلادهم.

وأعرب جلالته، في البرقيات، عن تمنياته لرؤساء هذه الدول، بدوام الصحة والعافية، ولشعوب بلادهم المزيد من التقدم والازدهار.(بترا)