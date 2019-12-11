الملك يهنئ بالعيد الوطني لكل من كينيا وبوركينا فاسو

عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كينيا، أوهورو كينياتا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، متمنيا للرئيس كينياتا موفور الصحة والعافية، ولشعب بلاده المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث جلالته برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، أعرب فيها عن تمنياته للرئيس كابوري بدوام الصحة والعافية، ولشعب بلاده المزيد من التقدم والازدهار.( بترا )