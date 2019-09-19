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الملك يهنئ بالمناسبات الوطنية لعدد من الدول

منذ ساعة واحدة
جلالة الملك عبدالله الثاني

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عمان- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة إلى كل من رئيس جمهورية مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس جمهورية مالطا جورج فيلا، ورئيس جمهورية تشيلي سيباستيان بنييرا، بمناسبة احتفالات بلادهم بالأعياد الوطنية.
كما بعث جلالته برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أرمينيا أرمين سركيسيان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب جلالته، في البرقيات، عن تمنياته لقادة هذه الدول بموفور الصحة والعافية، ولشعوب بلادهم المزيد من التقدم والازدهار. -(بترا)

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