الملك يهنئ باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وعبر جلالة الملك، في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.