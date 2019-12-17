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الملك يهنئ باليوم الوطني لدولة قطر

منذ 21 دقيقة
جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني

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عمان- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بمناسبة احتفالات بلاده باليوم الوطني.
وأعرب جلالة الملك، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني بهذه المناسبة، سائلا المولى جلت قدرته أن يعيدها على سمو الشيخ تميم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب القطري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.-(بترا)

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