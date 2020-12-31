الملك يهنئ بعيد استقلال السودان

عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، بمناسبة احتفالات بلاده بعيد الاستقلال.

وأعرب جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني بهذه المناسبة، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الفريق أول ركن البرهان بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السوداني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

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