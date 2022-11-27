الملك يهنئ بعيد استقلال موريتانيا

بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وعبر جلالة الملك في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على الرئيس الغزواني وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الموريتاني الشقيق بدوام التقدم والازدهار.