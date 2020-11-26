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الملك يهنئ بعيد استقلال موريتانيا

منذ 57 دقيقة
جلالة الملك

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عمان- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة عيد استقلال بلاده.
وأعرب جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني بهذه المناسبة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الرئيس الغزواني بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الموريتاني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
بترا

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