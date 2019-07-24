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الملك يهنئ بوريس جونسون بتوليه منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا

منذ 3 ساعات

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عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بمناسبة توليه منصب رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة.
وأكد جلالة الملك، في البرقية، الحرص على تطوير العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين الأردن والمملكة المتحدة، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويعزز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وعبر جلالته عن تمنياته لرئيس الوزراء البريطاني بالتوفيق في مهامه الجديدة، وللشعب البريطاني الصديق دوام التقدم والازدهار.-(بترا)

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