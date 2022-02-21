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الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

9:04 م2022-02-21
جلالة الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - (أرشيفية)
جلالة الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - (أرشيفية)

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عمان- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بذكرى تأسيس الدولة السعودية “يوم التأسيس”.
وأعرب جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله تبارك وتعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.–(بترا)

9:04 م2022-02-21
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