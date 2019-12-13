الملك يهنئ رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية

عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بمناسبة فوز حزب المحافظين بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية.

وأكد جلالة الملك، في البرقية، الحرص على تطوير العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين الأردن والمملكة المتحدة، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويسهم في تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعرب جلالته عن تمنياته لرئيس الوزراء البريطاني بالتوفيق في مهامه، وللشعب البريطاني الصديق دوام التقدم والازدهار.(بترا)