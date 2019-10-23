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الملك يهنئ رئيس الوزراء الكندي بنجاحه في الانتخابات البرلمانية

منذ 12 دقيقة

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عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بمناسبة نجاحه في الانتخابات البرلمانية التي عقدت أخيرا.
وأكد جلالة الملك، في البرقية، عمق العلاقات بين الأردن وكندا، والحرص على توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات، معربا جلالته عن تمنياته لرئيس الوزراء الكندي بالتوفيق في مهامه، وللشعب الكندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.(بترا)

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