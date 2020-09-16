الملك يهنئ رئيس الوزراء الياباني المنتخب

عمان – الغد – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، بمناسبة انتخابه من قبل البرلمان في بلاده.

وأكد جلالة الملك، في البرقية، الحرص على توطيد الشراكة الاستراتيجية والبناء على علاقات الصداقة العميقة بين الأردن واليابان، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويسهم في تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعرب جلالته عن تمنياته لرئيس الوزراء الياباني بالتوفيق في مهامه، وللشعب الياباني الصديق دوام التقدم والازدهار.