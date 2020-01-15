الملك يهنئ سلطان عُمان بمناسبة توليه مقاليد الحكم

عمان- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وأعرب جلالة الملك، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق التهاني بهذه المناسبة، مؤكدا الحرص على الاستمرار في تعزيز وتمتين العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتوسيع آفاق التعاون في شتى الميادين.

وقال جلالته، في البرقية “إنني على ثقة، بأن جلالتكم ستواصلون بكل حكمة واقتدار، قيادة مسيرة البناء والتقدم في سلطنة عُمان الشقيقة، وتحقيق الرفعة والازدهار لشعبكم العزيز، والتي رسخها على مدى العقود الماضية، المغفور له، بإذن الله، الراحل الكبير جلالة السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، وستمضون قدما في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية والإسلامية”.

وأكد جلالة الملك الحرص الكامل على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتمنى جلالته لسلطان عُمان موفور الصحة والعافية، وللشعب العُماني العزيز تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.-(بترا)