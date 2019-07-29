الملك يهنئ ملك المغرب بالذكرى العشرين لجلوسه على العرش

عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة الذكرى العشرين لجلوسه على العرش.

وأعرب جلالته، في البرقية، عن تمنياته لجلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة والعافية وللشعب المغربي الشقيق تحقيق المزيد من الازدهار والرخاء، في ظل قيادته الحكيمة.

كما أعرب جلالته عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتميزة والراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً الحرص على الارتقاء بمستويات التعاون المشترك في شتى الميادين.-(بترا)