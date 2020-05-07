الملك يهنئ هاتفيا رئيس الوزراء العراقي على نيل حكومته ثقة مجلس النواب

عمان – هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على نيل حكومته ثقة مجلس النواب العراقي.

وأكد جلالة الملك، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، اعتزازه بالعلاقات الأخوية المميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وشدد جلالته على حرص الأردن الدائم على الحفاظ على أمن العراق واستقراره، ومساندته لكل الجهود الرامية إلى إعادة الأمور إلى مساراتها الكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق برمته.

كما أكد جلالته وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في العراق في جهودهم للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.

وتناول الاتصال الجهود الثنائية والدولية، لمواجهة واحتواء الوباء، معرباً جلالته عن تمنياته للشعب العراقي بدوام الصحة والسلامة.