الملك يوجه الحكومة لتطوير برنامج تمويلي متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب

عمان- الغد- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لتطوير برنامج تمويلي جديد ومتكامل، يقدم التمويل الميسر والدعم الفني والتدريب وفق معايير واضحة وشفافة، لتمكين الشباب من إقامة المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل ومصدر دخل لهم.

وخلال لقاء جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مع مجموعة من الشباب من أصحاب المشاريع والأفكار الريادية، أكد جلالة الملك ضرورة أن يستفيد الشباب والشابات في جميع محافظات المملكة من البرنامج الجديد، وأن يتضمن هذا البرنامج إرشاد الشباب والتشبيك مع الخبراء الفنيين والمنظومة الاقتصادية.

وتناول اللقاء أفكار ومقترحات الشباب والشابات الذين يمثلون مختلف المحافظات، والتي من شأنها توسيع وتطوير مشاريعهم، وأبرز المعيقات التي تواجههم في تأسيس مشاريعهم والمرتبطة معظمها بشروط التمويل المتعلقة بأسعار الفائدة المرتفعة والضمانات ونقص الدعم الفني والتدريب.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية تبني أفكار وطموحات الشباب الأردني الذين يمثلون مستقبل الأردن، وقال مخاطبا الشباب بكم نستطيع النهوض بالوطن والتقدم، ونحن نستمد العزيمة منكم.

وأكد جلالة الملك ثقته بالشباب الأردني على تحقيق النجاح، وقال جلالته إن النهوض بالأردن يحتاج إلى عزيمة وإخلاص، وإن شاء الله الأردن ينمو ويزدهر بهمة شبابه.

وعرض الشباب والشابات، خلال اللقاء، إنجازاتهم وتجاربهم في إنشاء مشاريعهم الإنتاجية التي تبلورت من أفكار صغيرة إبداعية، واشتملت هذه المشاريع على تصنيع الألبسة المهنية، ومركز للياقة البدنية وتطويره ليخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنظمة الروبوت والتكنولوجيا، وإعادة تدوير المعادن، وخدمات الصيانة المنزلية، وتصميم الذهب.

كما اشتملت على أكاديميات للتعليم الرقمي واكتشاف الميول الدراسية، ومشاريع تسويقية، وزراعية، وتصنيع الشوكولاته، وتصنيع الصابون من المواد الطبيعية، ومركز للتجميل، ومشروع للترويج السياحي.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص جلالة الملك على متابعة أحوال الشباب وبحث التحديات التي تواجههم بشكل عام وإيجاد حلول فعالة لتوفير فرص العمل، حيث عقد جلالته خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة لقاءات مع الشباب بهدف دعم أفكارهم وطموحاتهم والتأكيد على أهمية الإبداع والإنجاز.